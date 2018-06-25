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Аномальная жара надвигается на Москву
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Аномальная жара надвигается на Москву 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о предстоящей аномальной жаре, которая ожидается уже на предстоящей неделе. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».
Ожидается, что уже со вторника, 26 июня, столбики термометра в столице поднимутся до отметки +29 градусов.
«Со вторника, 26 июня, вернется аномальная жара: днем до 26–29 градусов тепла», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве уже была зафиксирована рекордная температура этого лета — 23 июня в российской столице воздух днем прогрелся до +33 градусов.
Россияне с сердечно‐сосудистыми заболеваниями, возможно, получат дополнительный выходной за счет работодателя. Такие послабления для работников предлагают ввести депутаты от партии ЛДПР. Ежегодно из‐за болезней сердца в России умирают более 460 тысяч человек. «360» узнал у парламентариев, есть ли шанс, что инициатива воплотится в жизнь.
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Комментарии3  Ещё 6 источников 
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