Пока вы спали: Найдены плюсы нового пенсионного возраста 

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Русский сенатор назвал Месси «призраком»

Игрок Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси — «иллюзия, мираж, призрак», заявил на своей странице в соцсети Twitter российский сенатор Алексей Пушков . По его словам, аргентинец оказался не способен даже забить пенальти, на полях чемпионата мира 2018 года его будто и вовсе нет, а если бы не было на самом деле, то Аргентина играла бы лучше.

«Соперничества Роналду и Месси не вышло», — посетовал он.

Единый прожиточный минимум опровергли

России хотят установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению его величины, подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты . Пресс-служба ведомства отметила, что публикации СМИ о едином прожиточном минимуме недостоверны: на самом деле Минтруд намеревается установить его величину на 2019 год в размере фактического прожиточного минимума за второй квартал 2017-го, чтобы исключить его занижение и завышение в некоторых регионах.

Россияне скупают футбольные мячи

Россияне заинтересовались покупкой футбольных мячей, сообщает RT. По данным торговой интернет-площадки Avito, ко дню старта в России чемпионата мира по футболу 2018 года спрос на мячи на сайте вырос на 44,8% по сравнению с февралем того же года, а по сравнению с маем — на 25,4%. Впрочем, в Avito отметили, что за ростом спроса последовал и рост средних цен — более чем на полторы тысячи рублей: в феврале — 3,4 тысячи, в мае — уже пять.

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