Пока вы спали: Найдены плюсы нового пенсионного возраста 

Ротенбергам запретили снимать деньги на Украине
Украина расширила список россиян, попавших под санкции, сообщает пресс-служба президента страны Петра Порошенко. Так, выводить капиталы из Украины и обналичивать деньги с банковских карт отныне запрещено бизнесменам Борису и Аркадию Ротенбергам, главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и ее подчиненным, например, зампреду Николаю Булаеву. Кроме того, Украина заблокировала активы в стране семи российских политических партий, в том числе «Единой России», КПРФ и ЛДПР.
Русский сенатор назвал Месси «призраком»
Игрок Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси — «иллюзия, мираж, призрак», заявил на своей странице в соцсети Twitter российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, аргентинец оказался не способен даже забить пенальти, на полях чемпионата мира 2018 года его будто и вовсе нет, а если бы не было на самом деле, то Аргентина играла бы лучше.
«Соперничества Роналду и Месси не вышло», — посетовал он.
Единый прожиточный минимум опровергли
В России хотят установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению его величины, подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты. Пресс-служба ведомства отметила, что публикации СМИ о едином прожиточном минимуме недостоверны: на самом деле Минтруд намеревается установить его величину на 2019 год в размере фактического прожиточного минимума за второй квартал 2017-го, чтобы исключить его занижение и завышение в некоторых регионах.
Россияне скупают футбольные мячи
Россияне заинтересовались покупкой футбольных мячей, сообщает RT. По данным торговой интернет-площадки Avito, ко дню старта в России чемпионата мира по футболу 2018 года спрос на мячи на сайте вырос на 44,8% по сравнению с февралем того же года, а по сравнению с маем — на 25,4%. Впрочем, в Avito отметили, что за ростом спроса последовал и рост средних цен — более чем на полторы тысячи рублей: в феврале — 3,4 тысячи, в мае — уже пять.
Moody's нашло плюсы нового пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста имеет для властей России два плюса, сообщает РБК со ссылкой на данные Moody's. По мнению аналитиков рейтингового агентства, новый возраст выхода на пенсию к 2036 году на 12 миллионов увеличит количество трудоспособных россиян, что позволит увеличить вклад труда в экономический рост. Кроме того, увеличение пенсионного возраста сократит финансовую нагрузку на бюджет, что, в свою очередь, сделает государственные финансы России устойчивее к «шокам».