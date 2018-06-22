Страшная правда на потерянных фронтовых снимках

Харькова, «Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, прошедших Великую Отечественную войну. Прошлые публикации были посвящены работам Сергея Лоскутова, который побывал на Ленинградском, 2-м Белорусском, Северо-Западном, Украинском, Северо-Кавказском фронтах, сделал фотохронику взятия Орла, Курска Минска , Риги, Кенигсберга Варшавы и Берлина.

В этот раз речь пойдет об Олеге Кнорринге, который сотрудничал со многими журналами, а в годы войны, как и Лоскутов, снимал для «Красной звезды». Не имея никакой военной подготовки, он прошел всю войну вместе с журналистами Ильей Эренбургом Василием Гроссманом , награжден орденом Красной Звезды и медалями.

«Спустя 73 года после войны стали появляться неизвестные негативы. Их по разным причинам продают родственники участников тех событий, — объясняет Артур Бондарь, который нашел множество утраченных снимков Кнорринга и других фотографов. — Мне позвонил человек, который слышал, что я интересуюсь фронтовыми архивами, и предложил зайти к нему, чтобы посмотреть негативы. Так я приобрел этот архив».

«Лента.ру» публикует ранее неизвестные фронтовые фотографии Олега Кнорринга.