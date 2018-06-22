Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках. «Лента.ру» публикует ранее неизвестные фронтовые фотографии Олега Кнорринга.
1/21 Деревня Лёшки, Тульская область
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
2/21 Жители освобожденных городов и деревень. Западный фронт.
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
3/21 Вернувшиеся в освобожденную деревню жители плачут над могилами убитых немцами родственников. Район Ржева
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
4/21 Бойцы изучают захваченную немецкую противотанковую пушку, чтобы вести из нее огонь по немецким танкам. Калининский фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
5/21 Боевая учеба. 2-й Украинский фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
6/21 Деревня Лёшки, Тульская область
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
7/21 Гвардии сержант летчик-истребитель Лавренко, протаранив немецкий самолет, благополучно спустился и возвращается в свою часть, неся на плечах парашют. Калининский фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
8/21 Баррикады на улице Коммунаров в Туле, 1941
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
9/21 Танки и мотопехота. Центральный фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
10/21 Трофеи. Западный фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
11/21 Самоходная пушка, захваченная в исправном состоянии под Орлом
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
12/21 Пехота наступает. Северо-Западный фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
13/21 3-й гвардейский корпус. Гвардейцы на досуге. 2 июня 1942 года, Калининский фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
14/21 Возвратившиеся жители освобожденной деревни Молодино около могил бойцов, погибших в бою за их деревню. Район Ржева
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
15/21 Боевая учеба. 2-й Украинский фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
16/21 Пехота на марше в горах. 2-й Украинский фронт.
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
17/21 Трофеи. Западный фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
18/21 Жители разрушенного селения. Место и время съемки неизвестны
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
19/21 Танкисты и мотопехота. Центральный фронт
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
20/21 Пленные немцы под Орлом
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
21/21 Пленные немцы под Орлом
Фото:
Олег Кнорринг / частная коллекция Артура Бондаря
«Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, прошедших Великую Отечественную войну. Прошлые публикации были посвящены работам Сергея Лоскутова, который побывал на Ленинградском, 2-м Белорусском, Северо-Западном, Украинском, Северо-Кавказском фронтах, сделал фотохронику взятия Орла, Курска, Харькова, Минска, Риги, Кенигсберга, Варшавы и Берлина.
В этот раз речь пойдет об Олеге Кнорринге, который сотрудничал со многими журналами, а в годы войны, как и Лоскутов, снимал для «Красной звезды». Не имея никакой военной подготовки, он прошел всю войну вместе с журналистами Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом, награжден орденом Красной Звезды и медалями.
«Спустя 73 года после войны стали появляться неизвестные негативы. Их по разным причинам продают родственники участников тех событий, — объясняет Артур Бондарь, который нашел множество утраченных снимков Кнорринга и других фотографов. — Мне позвонил человек, который слышал, что я интересуюсь фронтовыми архивами, и предложил зайти к нему, чтобы посмотреть негативы. Так я приобрел этот архив».
«Лента.ру» публикует ранее неизвестные фронтовые фотографии Олега Кнорринга.