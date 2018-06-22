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Страшная правда на потерянных фронтовых снимках
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Страшная правда на потерянных фронтовых снимках 

Lenta.ru 1 час назад
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках. «Лента.ру» публикует ранее неизвестные фронтовые фотографии Олега Кнорринга.
1/21  Деревня Лёшки, Тульская область
Фото:
2/21  Жители освобожденных городов и деревень. Западный фронт.
Фото:
3/21  Вернувшиеся в освобожденную деревню жители плачут над могилами убитых немцами родственников. Район Ржева
Фото:
4/21  Бойцы изучают захваченную немецкую противотанковую пушку, чтобы вести из нее огонь по немецким танкам. Калининский фронт
Фото:
5/21  Боевая учеба. 2-й Украинский фронт
Фото:
6/21  Деревня Лёшки, Тульская область
Фото:
7/21  Гвардии сержант летчик-истребитель Лавренко, протаранив немецкий самолет, благополучно спустился и возвращается в свою часть, неся на плечах парашют. Калининский фронт
Фото:
8/21  Баррикады на улице Коммунаров в Туле, 1941
Фото:
9/21  Танки и мотопехота. Центральный фронт
Фото:
10/21  Трофеи. Западный фронт
Фото:
11/21  Самоходная пушка, захваченная в исправном состоянии под Орлом
Фото:
12/21  Пехота наступает. Северо-Западный фронт
Фото:
13/21  3-й гвардейский корпус. Гвардейцы на досуге. 2 июня 1942 года, Калининский фронт
Фото:
14/21  Возвратившиеся жители освобожденной деревни Молодино около могил бойцов, погибших в бою за их деревню. Район Ржева
Фото:
15/21  Боевая учеба. 2-й Украинский фронт
Фото:
16/21  Пехота на марше в горах. 2-й Украинский фронт.
Фото:
17/21  Трофеи. Западный фронт
Фото:
18/21  Жители разрушенного селения. Место и время съемки неизвестны
Фото:
19/21  Танкисты и мотопехота. Центральный фронт
Фото:
20/21  Пленные немцы под Орлом
Фото:
21/21  Пленные немцы под Орлом
Фото:
«Лента.ру» продолжает рассказывать о советских фотокорреспондентах, прошедших Великую Отечественную войну. Прошлые публикации были посвящены работам Сергея Лоскутова, который побывал на Ленинградском, 2-м Белорусском, Северо-Западном, Украинском, Северо-Кавказском фронтах, сделал фотохронику взятия Орла, Курска, Харькова, Минска, Риги, Кенигсберга, Варшавы и Берлина.
В этот раз речь пойдет об Олеге Кнорринге, который сотрудничал со многими журналами, а в годы войны, как и Лоскутов, снимал для «Красной звезды». Не имея никакой военной подготовки, он прошел всю войну вместе с журналистами Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом, награжден орденом Красной Звезды и медалями.
«Спустя 73 года после войны стали появляться неизвестные негативы. Их по разным причинам продают родственники участников тех событий, — объясняет Артур Бондарь, который нашел множество утраченных снимков Кнорринга и других фотографов. — Мне позвонил человек, который слышал, что я интересуюсь фронтовыми архивами, и предложил зайти к нему, чтобы посмотреть негативы. Так я приобрел этот архив».
«Лента.ру» публикует ранее неизвестные фронтовые фотографии Олега Кнорринга.
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