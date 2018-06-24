За сутки выпало 17% месячной нормы осадков

Порядка 17% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Порядка 17% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлые сутки из-за прошедших в субботу ливней, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Ранее сообщалось, что в субботу в столице прошли сильные дожди, по сообщениям очевидцев, вода местами подтопила дороги. Кроме того, на Москву обрушился крупный град.

"За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ зафиксировано 13 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы", — говорится в сообщении.