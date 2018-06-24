Ещё
За сутки выпало 17% месячной нормы осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 17% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Порядка 17% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлые сутки из-за прошедших в субботу ливней, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
Ранее сообщалось, что в субботу в столице прошли сильные дожди, по сообщениям очевидцев, вода местами подтопила дороги. Кроме того, на Москву обрушился крупный град.
"За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ зафиксировано 13 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы", — говорится в сообщении.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди падали, кто-то молился»41
Ситуация в Германии стала взрывоопасной44
Украинские военные массово бегут из ВСУ354
Летевший из России в Турцию самолет сломался23
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам4
Видео
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:07
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
02:42
Встреча Путина и Трампа вызвала спор
Политика
01:36
Ситуация в Германии стала взрывоопасной
В мире Европа
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
03:39
«Люди падали, кто-то молился»
Происшествия Общество
08:25
Пенсионная реформа: россиянам дали сложный совет
Личный счет Статьи
01:04
«Будет как на Украине»: грустные мысли Лукашенко
В мире Статьи
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение