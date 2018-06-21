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Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера
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Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Программу «Познер» с лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдурдом Лимоновым, которая должна была выйти 18 июня, в последний момент сняли с эфира.
Эдуард Лимонов пожаловался на невыход программы в своем Livejournal.
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«Второй месяц пошел, как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германа все нет», — написал Лимонов.
Позже ведущий программы Владимир Познер подтвердил информацию о снятии программы с эфира.
«Я планировал Лимонова 4 июня, но в запасе была еще программа с дирижером Курентзисом. Меня попросили дать его раньше, и я был абсолютно убежден, что Лимонов выйдет 18 июня, и он был объявлен. В последний момент программу сняли», — рассказал журналист изданию Znak.com, отказавшись назвать причину этого решения.
В пресс-службе Первого канала объяснили отказ от показа интервью с Эдуардом Лимоновым изменениями сетке вещания из-за чемпионата мира по футболу.
«Сериалы сместились с 21:30 на 23:00. Ночные проекты, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», — цитирует ТАСС представителей канала.
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