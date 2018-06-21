Россияне выступили против нового выходного

Более половины россиян (54 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не считают нужным вводить новый выходной для людей с больным сердцем.

По их мнению, справедливо было бы выделить выходные «и для людей с другими болезнями».

Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли вводить дополнительные выходные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями?». 36 процентов опрошенных поддержали инициативу, так как этим людям «тяжелее, чем другим».

Десять процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 4246 человек.