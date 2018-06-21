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Россияне выступили против нового выходного
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Россияне выступили против нового выходного 

Рамблер 21 июня 2018
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (54 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не считают нужным вводить новый выходной для людей с больным сердцем.
По их мнению, справедливо было бы выделить выходные «и для людей с другими болезнями».
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли вводить дополнительные выходные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями?». 36 процентов опрошенных поддержали инициативу, так как этим людям «тяжелее, чем другим».
Десять процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 4246 человек.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести специальные выходные для людей, страдающих от болезней сердца. По мнению парламентария, летом в России становится все больше «аномально жарких» дней, и в такую погоду трудно работать гражданам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания.
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