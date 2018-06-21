Британская чиновница стала жертвой мести 

Участница британского проекта «Остров любви», аналога российского «Дом-2», Зара МакДермотт, недавно попавшая на шоу, стала жертвой порномести, пишет Life.ru.
1/13 21-летняя британка Зара Макдермотт работает в департаменте образования при Дэмиане Хайндсе, министре образования во втором кабинете Терезы Мэй
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
2/13 Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2")
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
3/13 Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
4/13 Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
5/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
6/13 Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
7/13 В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
8/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
9/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
10/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
11/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
12/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
13/13
Фото:
instagram.com/zara_mcdermott
21-летняя британка Зара Макдермотт работает в департаменте образования при Дэмиане Хайндсе, министре образования во втором кабинете Терезы Мэй.
Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2"). Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства.
Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки. Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели.
В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать.