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Британская чиновница стала жертвой мести
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Британская чиновница стала жертвой мести 

Рамблер 1 час назад
Участница британского проекта «Остров любви», аналога российского «Дом-2», Зара МакДермотт, недавно попавшая на шоу, стала жертвой порномести, пишет Life.ru.
1/13  21-летняя британка Зара Макдермотт работает в департаменте образования при Дэмиане Хайндсе, министре образования во втором кабинете Терезы Мэй
Фото:
2/13  Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2")
Фото:
3/13  Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства
Фото:
4/13  Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки
Фото:
5/13 
Фото:
6/13  Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели
Фото:
7/13  В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать
Фото:
8/13 
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9/13 
Фото:
10/13 
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Фото:
21-летняя британка Зара Макдермотт работает в департаменте образования при Дэмиане Хайндсе, министре образования во втором кабинете Терезы Мэй.
Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2"). Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства.
Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки. Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели.
В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать.
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