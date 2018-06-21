Британская чиновница стала жертвой мести

В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать

7/13 В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать

Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели

6/13 Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели

Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки

4/13 Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки

Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства

3/13 Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства

Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2")

2/13 Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2")

21-летняя британка Зара Макдермотт работает в департаменте образования при Дэмиане Хайндсе, министре образования во втором кабинете Терезы Мэй

Недавно госслужба девушке наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2"). Когда девушку представили другим участникам шоу, она заявила, что предупредила министра об участии в проекте, а также сказала, что будет руководствоваться правилами и принципами правительства.

Однако вскоре родители Зары от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки. Источники издания The Sun, которые близки к семье девушки, утверждают, что её родители "шокированы и разочарованы" тем, что увидели.

В департаменте образования британского правительства опровергли заявления о том, что Зара уведомила их, в каком проекте она будет участвовать.