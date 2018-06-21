В столице пройдут дожди и грозы

Синоптики рассказали о погоде в Москве и регионах на ближайшие дни

«Нас ожидает тёплая погода. С четверга до выходных она будет повышаться. 21 июня +21…+26 °С, без осадков, западный ветер 5 — 10 м/с. На 22 июня погода тёплая, переменная облачность, дневная температура +25…+30 °С, ночная +12…+17 °С, будет подходить атмосферный фронт, ожидается усиление ветра. Ночь с пятницы на субботу погода будет тёплая +15…+20 °С без осадков, днём +27…+30 °С, могут пройти кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер до 17 м/с. На воскресенье немного прохладнее, ночью +12…+17 °С, днём +20…+25, возможны кратковременные дожди», — рассказал он.

Синоптик также поделился прогнозами относительно погоды в городах, где в ближайшее время ожидается проведение матчей ЧМ-2018.

Волгограде и Калининграде. 22 июня матчи пройдут в Санкт-Петербурге

«В Санкт-Петербурге ожидается облачность и небольшой дождь, температура +20…+21 °С, ночью +12…+15 °С, ветер юго-западный. В Волгограде тепло, +23…+26 °С, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Калининграде переменная облачность, температура +18…+20 °С», — сказал он.

23 июня матчи пройдут в Ростове-на-Дону, Сочи и Москве.

«23 июня в Ростове-на-Дону ожидается ливневой дождь, будет жарко +30.. +35 °С. В Сочи может быть гроза и температура +29…+30 °С. В Москве без осадков, днём +27…+30 °С, ночью +15…+20 °С, порывистый ветер до 17 м/с», — отметил синоптик.

Казани. 24 июня игра состоится в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге

«24 июня в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и слабый ветер, +27…+29 °С. В Екатеринбурге осадков, +22…+26 °С. В Казани также хорошая погода без осадков, ночью около +16 °С, днём +27…+29 °С», — заключил Цыганков.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в четверг, 21 июня, ожидается до +26 °С.