Ещё
ФСБ рассекретила данные о покушении на Сталина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ рассекретила данные о готовивших покушение на Сталина основателях «Спартака» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила уголовные дела в отношении основателя московского «Спартака» Николая Старостина и трех его братьев. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, арестованные в декабре 1937-го и январе 1938-го друзья Старостиных дали против них показания. В частности, футбольный арбитр Виктор Рябоконь заявил, что Николай Старостин неоднократно пытался организовать покушение на Иосифа Сталина.
Другие арестованные также рассказали, что группа во главе со Старостиным планировала устроить серию терактов во время парада на Красной площади: якобы они планировали взорвать бомбу у мавзолея Ленина и стрелять в Сталина с площади и с крыши ГУМа. По версии следствия, теракт сорвался из-за плохой организации.
Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942 года, Александра — в октябре того же года. В 1943 году братьев приговорили к десяти годам тюрьмы за антисоветскую агитацию, взяточничество и хищения. Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.
Братья Старостины основали московский «Спартак» в 1920-е годы.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии21  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1432
Трагически погиб российский ведущий78
С карты Украины исчезнут две области92
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами145
Россиян лишат крупной сети магазинов83
Видео
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании Недвижимость
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение