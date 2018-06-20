Крым ждет новая стройка

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Власти предложили построить «въездные ворота» в Крым возле моста через Керченский пролив 

ТАСС 14 минут назад
Главный архитектор Крыма Ирина Соловьева предложила установить так называемые "въездные ворота" на полуостров в районе Крымского моста, движение по которому открылось 16 мая 2018 года. Об этом она сообщила журналистам в среду.
"У нас уже построен мост. Сейчас думаем над оформлением "въездных ворот" в Крым. Уже есть некие проработки [проекта "въездных ворот"], которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой богатой историей", — рассказала Соловьева.
Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до осени запрещено.
По словам Соловьевой, при разработке проекта "въездных ворот" в Крым власти учтут мнение жителей региона.
"Затем с учетом мнения жителей будем выходить на строительство этих въездных ворот в Крым", — сказал архитектор, не назвав сроки реализации проекта и его стоимость.
Соловьева добавила, что каждый город и сельское поселение в Крыму должен проработать вопрос оформления въездных стел.
"Каждый город должен проработать оформление въездных стел. Сегодня они есть, но это уже история, где то они пришли в негодность", — добавила архитектор.
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