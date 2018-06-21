Ещё
Российская пенсионерка снялась для глянцевого журнала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прославившаяся на весь мир российская пенсионерка снялась для глянцевого журнала 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: @babushka_1927
Прославленная пенсионерка-путешественница Елена Ерхова, известная как баба Лена, попозировала для красноярской версии журнала «Собака.ru». На это обратило внимание местное издание «Проспект Мира».
Бабушка опубликовала несколько моментов со съемок в своем Instagram. Судя по фрагменту журнального разворота, ее история попала в рубрику «Главные ньюсмейкеры года».
91-летняя россиянка примерила ярко-оранжевый тренчкот, красную плиссированную юбку, оригинальные солнцезащитные очки и черную шляпу. В комментариях подписчики на нескольких языках восхищаются внешним видом женщины, называют ее шикарной и восхитительной.
В сторис Instagram-аккаунта журнала также появился фрагмент съемок, на котором видно, как фотограф подсказывает бабушке удачные позы для снимка.
Елена Ерхова стала известной благодаря своей любви к путешествиям по миру. Она побывала во Вьетнаме, Чехии, Таиланде, Израиле, Доминиканской республики и на Канарских островах. В 2016 году пост молодой журналистки о пенсионерке стал вирусным, и жительницу Красноярска заметили местные и федеральные каналы, а затем и зарубежная пресса.
За ее аккаунтом в Instagram следят более 76 тысяч человек. В нем путешественница публикует снимки из поездок и моменты из жизни в Красноярске. В комментариях можно встретить похвальные отзывы на разных языках от пользователей со всего мира.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России891
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами173
Трагически погиб российский ведущий96
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1956
Захарова ответила США по Донбассу85
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение