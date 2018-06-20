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Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала
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Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала 

Дни.ру 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал важное заявление. Он рассказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.
Первый канал продолжает терять спортивных комментаторов ЧМ-2018. Вслед за спортивным журналистом Василием Уткиным о своих планах прекратить комментировать последующие матчи чемпионата мира по футболу сообщил бывший наставник российской сборной по футболу Леонид Слуцкий.
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О завершении своей работы на телеканале специалист сообщил прямо во время телетрансляции игры между россиянами и египтянами. Впрочем, называя причину такого решения, эксперт был немногословен.
"К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности", — заявил Слуцкий, комментируя важный для сборной России матч.
Позже спортивный эксперт внес больше ясности в данную ситуацию, тем самым развеяв многочисленные слухи в Сети, передает Ura.ru. "Всем известно, что я уезжаю работать", — объяснил Слуцкий.
Стоит отметить, что российский специалист сейчас является главным тренером голландского "Витесса". Он должен провести первую тренировку 24 июня, пишет НСН.
Ранее российский спортивный комментатор Георгий Черданцев жестко раскритиковал работу Слуцкого в рамках ЧМ-2018. По его мнению, специалист показал посредственную работу в тандеме с Виктором Гусевым. Он также заявил, что российские комментаторы "не дают огня".
Напомним, что ранее спортивный журналист Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом. При этом он призвал болельщиков не расспрашивать его об обстоятельствах случившегося.
"Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить", — резюмировал спортивный комментатор.
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