МВД получит новые полномочия

МВД получит полномочия по вопросу депортации мигрантов

МВД России может получить особые полномочия по определению порядка депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Это позволит привести в соответствие законодательство после передачи функций Федеральной миграционной службы Министерству внутренних дел.

В пояснительной записке отмечается, что реализация положений проекта федерального закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 20 июня. Изменения коснутся Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«МВД России предлагается наделить полномочиями определять порядок депортации иностранных граждан и лиц без гражданства», — отмечал ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Он напомнил, что базовые положения процесса депортации прописаны в Законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».