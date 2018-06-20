Ещё
МВД получит новые полномочия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Донбасс предложили залить напалмом
Донбасс предложили залить напалмом

МВД получит полномочия по вопросу депортации мигрантов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Reuters
МВД России может получить особые полномочия по определению порядка депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Это позволит привести в соответствие законодательство после передачи функций Федеральной миграционной службы Министерству внутренних дел.
В пояснительной записке отмечается, что реализация положений проекта федерального закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 20 июня. Изменения коснутся Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
«МВД России предлагается наделить полномочиями определять порядок депортации иностранных граждан и лиц без гражданства», — отмечал ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
Он напомнил, что базовые положения процесса депортации прописаны в Законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Парламентская газета: последние новости
Плетнёва предложила отмечать День отца в России на федеральном уровне Многодетным родителям предоставят отпуск в любое удобное время Минтранс предложил разрешить фото-и видеосъёмку в метро
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал США описал победителя Третьей мировой войны86
Durex ответит за ложь о заразных россиянах41
Калининград признали угрозой США64
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю179
В России изменят цены на водку387
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
01:49
Депутат прискакал на заксобрание на коне
Политика Экономика
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
00:57
Постпредство РФ оценило выход США из СПЧ ООН
Политика США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение