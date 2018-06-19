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Россиянин меняет кота на квартиру
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Россиянин согласился лишиться кота в обмен на квартиру 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: AVITO.RU
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу кота породы мейн-кун. Животное оценено хозяином в 1,25 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на площадке бесплатных объявлений.
Из текста объявления следует, что владелец согласен как продать питомца, так и обменять его на дом, квартиру, земельный участок или автомобиль.
«Доплата в любую сторону», — уточняет продавец.
На момент публикации в категории «Кошки породы мейн-кун» на ресурсе размещено 280 объявлений, большинство их авторов готовы продать животных по цене от трех до 35 тысяч рублей. Некоторые владельцы мейн-кунов предлагают желающим взять у них котят за символическую плату в один рубль.
Ростов-на-Дону вошел в рейтинг российских мегаполисов с наиболее доступным для населения жильем по версии ЦИАН. Семья из двух человек, располагая среднестатистической по городу зарплатой, может накопить на собственную квартиру за 2,8 года, если будет откладывать все заработанные средства.
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