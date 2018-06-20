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Durex ответит за ложь о заразных россиянах
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ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов Durex 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Reckitt Benckiser, владеющей торговой маркой Durex, за рекламу презервативов, в которой, по мнению ведомства, была приведена недостоверная информация.
Претензии ФАС касаются двух рекламных роликов, распространенных на федеральных каналах в 2017 году.
"Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50% населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России", — говорится в определении ФАС.
Информация в рекламе была основана на методических рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не содержалось статистических данных о заболеваемости граждан.
При этом ФАС приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году составил 206,9 тыс. случаев (141 на 100 тыс. человек), что составило 0,1% населения России.
"Таким образом реклама презервативов Durex, размещенная в эфире федеральных каналов, содержит признаки нарушения п. 11 ч.3 ст.5 Федерального закона "О рекламе" в части содержания не соответствующих действительности сведений о результатах исследований и испытаний", — резюмировали в ФАС.
Заседание по делу состоится 5 июля. О том, какие санкции могут грозить компании Reckitt Benckiser за нарушение, в ФАС не уточнили.
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