Пока вы спали: Россиянам придумали новый налог 

Моуринью призвал "остановить" Салаха
Встреча сборных России и Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года будет «большим матчем», заявил RT главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По мнению португальца, именно эта игра определит, кто именно вслед за «опытными и ментально лучше готовыми» уругвайцами выйдет из группы А. Моуринью посоветовал россиянам навязать Египту физическую силу и остановить «делающего разницу» Мохаммеда Салаха.
Россиянам придумали новый налог
Обнуление максимальной стоимости необлагаемых пошлиной посылок из зарубежных интернет-магазинов станет для рядовых россиян новым прямым налогом, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли. В Минпромторге отметили, что нулевой беспошлинный порог уменьшит для граждан ассортимент товаров, но никак при этом не простимулирует производство российской продукции.
Запад «обманул» Россию
Россия «открылась» Западу после окончания холодной войне, но была им обманута, заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова финской газете Hufvudstadsbladet. По ее словам, Россия открылась не потому, что проиграла, а так как желала конца войны и гонки вооружений, а Запад ответил на это «колючей проволокой», которой окружил Россию.
«Мы открылись, а вы нас обманули», — посетовала Захарова.
Пожар в самолете с футболистами опровергли
Самолет, на котором летела футбольная сборная Саудовской Аравии, не горел, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Россия». По словам собеседника издания, предварительной причиной вынужденной посадки стало попадание в один из двигателей лайнера птицы, а само приземление прошло штатно.
«Безопасности пассажиров ничего не угрожало», — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.
Крым завел друзей в Бельгии
В Бельгии появился Клуб друзей Крыма, рассказал РИА Новости немецкий политик Андреас Маурер. По его словам, в бельгийское подразделение международной ассоциации «Друзья Крыма» вошли представители таких государств Европы, как Франция, Нидерланды и Бельгия.
«Крымский флаг поднят в Бельгии», — заявил Маурер.