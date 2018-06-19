Многодетным родителям дадут поблажки на работе

Многодетным родителям предоставят отпуск в удобное для них время

Родители, имеющие на воспитании троих и более детей, могут получить право брать отпуск в удобное для них время. Соответствующую инициативу в первом чтении Государственная Дума планирует рассмотреть на пленарном заседании 19 июня.

Документ, подготовленный председателем Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой КПРФ ) и её коллегой по фракции, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олегом Смолиным , предлагает скорректировать очерёдность отпусков в пользу работников, имеющих на воспитании троих и более детей.

«Этот законопроект даст возможность многодетным родителям брать отпуск в каникулярное время, чтобы отдохнуть по семейной путёвке», — отметила автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ) на заседании комитета.

Кроме того, данная инициатива, как следует из пояснительной записки, предоставит многодетным родителям «возможность более активно участвовать в воспитании детей, а кроме того, с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха». Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект и рекомендовал палате принятие документа в первом чтении.