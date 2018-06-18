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Желтый уровень опасности объявили в столице
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Желтый уровень опасности объявили в Москве 19 июня из-за сильного ветра 

ТАСС 6 часов назад
Желтый уровень опасности объявлен в Москве во вторник, 19 июня, из-за сильного ветра. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.
"Желтый уровень — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении метеослужбы. Отмечается, что сильный ветер в Москве прогнозируется 19 июня с 12:00 мск.
Во вторник в столице также пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Небольшие осадки также ожидаются в среду и пятницу.
В ближайшие же несколько дней погода в столичном регионе будет комфортной, добавила Макарова. В понедельник, 18 июня, день будет жарким, воздух прогреется до 26-28 градусов. Теплой будет и ночь на вторник — плюс 15-17 градусов. 19 июня в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, а 20 июня — до 22-24 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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