Желтый уровень опасности объявили в столице

Желтый уровень опасности объявили в Москве 19 июня из-за сильного ветра

Желтый уровень опасности объявлен в Москве во вторник, 19 июня, из-за сильного ветра. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр.

"Желтый уровень — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении метеослужбы. Отмечается, что сильный ветер в Москве прогнозируется 19 июня с 12:00 мск.

Во вторник в столице также пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Небольшие осадки также ожидаются в среду и пятницу.

В ближайшие же несколько дней погода в столичном регионе будет комфортной, добавила Макарова. В понедельник, 18 июня, день будет жарким, воздух прогреется до 26-28 градусов. Теплой будет и ночь на вторник — плюс 15-17 градусов. 19 июня в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, а 20 июня — до 22-24 градусов.