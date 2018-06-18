Курильщикам добавят новое ограничение

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Минтранс намерен запретить в метро курение электронных сигарет 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
Указанный проект был доработан с учетом поступивших в ведомство комментарий и замечаний.
"Предлагается обозначить ряд запретов, среди которых перевозка детей в колясках и курение электронных сигарет", — сообщает издание.
В тоже время предлагается позволить вести фото— и видеосъемку.
Помимо этого, Минтранс предлагает установить размер багажа, который можно провозить бесплатно.
Ранее сообщалось, что Минтранс разработал проект типовых правил пользования метрополитеном, который предлагал обязать уступать место в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.
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