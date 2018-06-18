Петербург ждут ливни и грозы

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о грозах и ливнях в понедельник, 18 июня. Об этом сообщает Nation News.
Температура воздуха составит +23…+25 °С в городе, до +28 °С по области.
Также ожидается усиление ветра до 10 м/с, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Спасатели советуют по возможности не покидать дома и закрыть все окна во время грозы. На улице нежелательно укрываться под большими деревьями.
Ранее в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожароопасности с 15 по 21 июня.
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