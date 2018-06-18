Петербург ждут ливни и грозы

МЧС предупредило о грозах и ливнях 18 июня в Петербурге

Температура воздуха составит +23…+25 °С в городе, до +28 °С по области.

Спасатели советуют по возможности не покидать дома и закрыть все окна во время грозы. На улице нежелательно укрываться под большими деревьями.

Ранее в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожароопасности с 15 по 21 июня.