Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют 

США позавидовали русской гаубице
США создают гаубицу с целью «превзойти» российский аналог — «Мста-СМ», сообщает Warrior Maven. По словам собеседника издания, высокопоставленного американского военного, дальность поражения нового артиллерийского орудия M777ER составит 70 километров, а снаряды, которые оно будет выпускать, станут реактивными, «подобными ракетам».
Европу накрывает эпидемия кори
В 28 странах Европы наблюдается «эпидемическое неблагополучие» по кори, предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора. Например, на Украине с начала года корью заболели более 20,5 тысяч человек, в том числе свыше 12 тысяч детей. Кроме того, очаги заболеваемости корью в течение 2018 года регистрировались в Северной и Южной Америке, в том числе в США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Мексике.
Словакия наладит отношения с Крымом
В августе 2018 года Крым посетит делегация словацких депутатов и бизнесменов, сообщают «Известия». По словам депутата парламента Словакии Петра Марчека, делегация из страны ЕС «изучит» ситуацию на полуострове и попытается наладить словацко-крымское сотрудничество.
«Крым — российский, и мы хотим способствовать преодолению всех барьеров», — подчеркнул он.
«Зарплатные конверты» россиян вскроют
Правительство намерено «обелить» зарплаты, которые россияне получают в «конвертах», заявила НТВ зампред кабинета министров Татьяна Голикова. По ее словам, в течение нынешнего или первой половины будущего года правительство предложит механизм, который позволит вывести зарплаты россиян, с которых в казну не уплачиваются налоги, из «серой» экономики.
Украина ждет «широкого жеста» России
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Россия может сделать «широкий жест» и обменять украинских заключенных на российских. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил местному «5 каналу». По его мнению, этот жест России станет хоть и «широким», но будет сделан не по «доброй воле», а ради улучшения имиджа во время мундиаля.