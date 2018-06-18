Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют

США позавидовали русской гаубице

США создают гаубицу с целью «превзойти» российский аналог — «Мста-СМ», сообщает Warrior Maven. По словам собеседника издания, высокопоставленного американского военного, дальность поражения нового артиллерийского орудия M777ER составит 70 километров, а снаряды, которые оно будет выпускать, станут реактивными, «подобными ракетам».

Европу накрывает эпидемия кори

Бразилии, Аргентине и Мексике. В 28 странах Европы наблюдается «эпидемическое неблагополучие» по кори, предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора . Например, на Украине с начала года корью заболели более 20,5 тысяч человек, в том числе свыше 12 тысяч детей. Кроме того, очаги заболеваемости корью в течение 2018 года регистрировались в Северной и Южной Америке, в том числе в США, Канаде

Словакия наладит отношения с Крымом

В августе 2018 года Крым посетит делегация словацких депутатов и бизнесменов, сообщают «Известия» . По словам депутата парламента Словакии Петра Марчека, делегация из страны ЕС «изучит» ситуацию на полуострове и попытается наладить словацко-крымское сотрудничество.

«Крым — российский, и мы хотим способствовать преодолению всех барьеров», — подчеркнул он.

«Зарплатные конверты» россиян вскроют

Правительство намерено «обелить» зарплаты, которые россияне получают в «конвертах», заявила НТВ зампред кабинета министров Татьяна Голикова . По ее словам, в течение нынешнего или первой половины будущего года правительство предложит механизм, который позволит вывести зарплаты россиян, с которых в казну не уплачиваются налоги, из «серой» экономики.

Украина ждет «широкого жеста» России