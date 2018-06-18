Россиян предупредили об опасности в ЕС

Роспотребнадзор предупредил о кори в Евросоюзе

Распространение кори наблюдается в 28-ми странах Европы, об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора . При этом большинство случаев (76%) возникают в результате местной передачи инфекции.

С начала 2018 года на Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью, от осложнений кори умерло 11 человек. Наибольшее число случаев регистрируется во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях, в г. Киеве.

Бразилии, Мексике, Перу, Канаде и США. Причиной распространения инфекции является низкий охват населения прививками против кори. Корь также распространяется на Американском континенте — Аргентине

Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки.