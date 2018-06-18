Россиян предупредили об опасности в ЕС

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Роспотребнадзор предупредил о кори в Евросоюзе 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: Reuters
Распространение кори наблюдается в 28-ми странах Европы, об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора. При этом большинство случаев (76%) возникают в результате местной передачи инфекции.
С начала 2018 года на Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью, от осложнений кори умерло 11 человек. Наибольшее число случаев регистрируется во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях, в г. Киеве.
Причиной распространения инфекции является низкий охват населения прививками против кори. Корь также распространяется на Американском континенте — Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Канаде и США.
Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки.
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