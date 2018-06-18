Автор карикатуры на Поклонскую бежал из России

По словам Лопатина, несколько дней назад он приехал во Францию из Швейцарии , где участвовал в выставке, и уже начал оформлять документы и ходить на курсы французского.

Художник заявил агентству «Кам 24», что рассчитывает получить во Франции вид на жительство.

Впервые Лопатин показал свою карикатуру на Поклонскую и Николая II осенью 2017 года на митинге в защиту фильма «Матильда», проходившем в Петропавловске-Камчатском

Позже заявление генпрокурору РФ Юрию Чайке направил уральский меценат и автор фильма «Оболганный Государь» Сергий Алиев. Он потребовал привлечь художника к ответственности.

Сам Лопатин говорил, что его карикатура «является изображением не конкретных лиц, а медиаобразов политиков, которые нам всё хотят запретить».