Автор карикатуры на Поклонскую бежал из России 

Камчатский художник Денис Лопатин решил переехать во Францию из-за возможного уголовного преследования, которое грозит ему после карикатуры на депутата Наталью Поклонскую. Об этом сообщает «Камчатка-Информ».
По словам Лопатина, несколько дней назад он приехал во Францию из Швейцарии, где участвовал в выставке, и уже начал оформлять документы и ходить на курсы французского.
Художник заявил агентству «Кам 24», что рассчитывает получить во Франции вид на жительство.
Впервые Лопатин показал свою карикатуру на Поклонскую и Николая II осенью 2017 года на митинге в защиту фильма «Матильда», проходившем в Петропавловске-Камчатском.
В мае 2018-го Поклонская обратилась к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину после отказа возбудить дело об оскорблении чувств верующих за карикатуру Лопатина. Она также требовала удалить из Сети все изображения карикатуры.
Позже заявление генпрокурору РФ Юрию Чайке направил уральский меценат и автор фильма «Оболганный Государь» Сергий Алиев. Он потребовал привлечь художника к ответственности.
Сам Лопатин говорил, что его карикатура «является изображением не конкретных лиц, а медиаобразов политиков, которые нам всё хотят запретить».