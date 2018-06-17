Власть пола: как женщины влияют на коррупцию

Чем больше в органах власти женщин, тем ниже коррупция в стране, выяснили американские экономисты. Также присутствие женщин во власти положительно сказывается на здравоохранении и образовании. При этом, однако, даже в самых прогрессивных странах их количество на политически значимых должностях не доходит до 50%.

Чем больше женщин задействовано в органах политической власти страны, тем меньше в ней развита коррупция, выяснили американские экономисты из Колледжа Ле Мойна и Политехнического университета Виргинии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Economic Behavior and Organisation.

«Это исследование подчеркивает важность расширения прав и возможностей женщин, важность их присутствия на руководящих должностях и в правительстве, — отмечает профессор экономики Судипта Саранги. — Это особенно важно в свете того факта, что женщины по-прежнему недостаточно представлены в органах власти большинства стран, включая США».

Так, среди членов Сената США женщин менее четверти, в Палате представителей США (палата Конгресса, в которой представлен каждый штат пропорционально численности населения) — всего 19%. Президентом США женщина не становилась ни разу.

Не лучшим образом обстоит ситуация с равенством полов в политике и в России — хотя среди госслужащих женщины составляют 72%, их количество на руководящих должностях составляет лишь 25%. А в законодательных органах доля женщин едва доходит до 15%.

Швеции, Бельгии, Финляндии, Исландии, Норвегии тем временем женщин в парламенте 40-44%.

Связь между количеством женщин во власти и коррупцией привлекла внимание исследователей лишь недавно, отмечают авторы работы. В 2001 году появилось несколько исследований, показавших, что существует отрицательная связь между процентом женщин во власти и коррупцией: чем он больше, тем коррупция менее выражена. Впоследствии, однако, возникли сомнения — возможно, дело не в женщинах, а в других, неучтенных факторах. Не исключалось даже то, что более низкая коррупция способствует притоку женщин во власть, а не наоборот.

Поэтому профессор Саранги и доктор экономических наук Чандран Джа проанализировали данные о коррупции и процентном соотношении женщин и мужчин в 155 регионах 17 стран Европы. Они использовали метод инструментальных переменных — способ анализа, при котором учитывается ряд косвенных факторов, влияющих на результат. Также они учли разнообразие ролей, которые могут играть женщины во власти, — от принятия законов до делопроизводства.

Данные о коррупции были предоставлены Всемирным банком — организацией, занимающейся вопросами организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Информацию о количестве женщин во власти предоставила Международная организация труда.

Как выяснилось, на уменьшение коррумпированности страны влияет именно присутствие женщин на должностях, связанных с политикой.

Количество женщин в делопроизводстве оказалось не связано с коррупцией.

Согласно анализу более ранних работ, отмечают исследователи, все дело может быть в стратегиях управления, которые выбирают женщины и мужчины. Так, в частности, женщины более ориентированы на политику, способствующую благосостоянию женщин, детей и семей.

Например, в Индии женщины в органах местного самоуправления выделяют большую долю бюджета на общественные товары и решение вопросов инфраструктуры, а также более тщательно следят, чтобы те или иные субсидии не попали в руки коррупционеров.

Кроме того, присутствие женщин в законодательных органах зачастую коррелирует с повышением расходов на здравоохранение и образование.

При этом образование, в свою очередь, также способствует уменьшению коррупции — чем выше качество образования в том или ином государстве, тем меньше в нем коррумпированных политиков.

Некоторые исследователи предполагают, что связь между полом политиков и коррупцией может исчезнуть по мере обретения женщинами социального статуса, равного мужскому. Они связывают такую возможность с тем, что, получая доступ к власти, женщины получают доступ и к возможности злоупотреблять своими полномочиями. Однако результаты исследования показывают обратное: чем выше статус женщины в той или иной стране, тем сильнее выражена связь между полом политиков и уровнем коррупции.

«Наши результаты опровергают предположение, что наблюдаемые гендерные различия в политике обусловлены гендерными различиями в социальном статусе.

Фактически, наши выводы говорят о противоположном: коррупция ниже, если женщины имеют в обществе равный мужчинам статус, возможно, потому, что тогда они больше способны влиять на формирование политики», — пишут исследователи.

Исследователи подчеркивают, что они не имеют в виду, что женщины «по природе» менее коррумпированы — тогда бы на уровень коррупции в стране влияло лишь их количество в органах власти, но не социальный статус или конкретная должность.