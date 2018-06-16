Госдеп советует американцам не ездить в Крым

Госдеп США выпустил официальное предостережение для своих граждан не посещать ряд регионов РФ , в частности Чечню Крым . Американское дипведомство заявило, что в Чечне имею место «напряжение в обществе и терроризм». Крым же власти США не рекомендуют посещать из-за «иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей».

Американские власти выпустили официальное предостережение для своих граждан не посещать ряд регионов РФ, в частности: Чечню и Крым. Соответствующее коммюнике опубликовал Государственный департамент США.

«Департамент по-прежнему советует путешественникам пересматривать свое решение о поездке в Россию. Не отправляйтесь на Северный Кавказ, включая Чечню, из-за напряжения в обществе и терроризма. Также не посещайте Крым из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей», — говорится в объявлении американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп уверен в опасности нахождения на территории России.

«Террористические группы продолжают планировать возможные нападения в России. Террористы могут проводить атаки в туристических местах, на транспортных узлах, рынках, в торговых центрах и на объектах местного самоуправления», — поясняет дипведомство.

По словам американских дипломатов, особую опасность для мирных граждан представляют объекты проведения Чемпионата мира по футболу.

«В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске проходит Чемпионат мира по футболу 2018 года. Крупные международные мероприятия, такие как Кубок мира, представляют собой привлекательную мишенью для террористов», — указывается в пояснении.

В апреле нынешнего года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал клеветой заявление и. о. госсекретаря США Джона Салливана , рассказавшего о «безнаказанности нарушений прав человека в республике». По словам Кадырова, в том, что сказал американский дипломат, «нет и доли правды».

«В вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — сказал глава региона.

Он пригласил Салливана посетить следственный изолятор Грозного и колонию в Наурском районе. Глава Чечни отметил, что, если условия содержания там не лучше, чем в пенитенциарных учреждениях США, он принесет извинения, передает ФАН.

«Знаю, что сделать это мне никогда не придется», — сказал Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что регион незадолго до этого подвергся атаке международных террористов, которых подготовили западные спецслужбы, при этом, подчеркнул Кадыров, в республике полностью восстановлены мир и стабильность.

Сам Кадыров попал под санкции США в декабре прошлого года, когда власти Соединенных Штатов дополнили «список Магнитского». Глава Чечни тогда заявил, что не поехал бы в США даже за «все валютные запасы страны». Позднее он рассказал об ответных мерах в отношении президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает НСН.

«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — подчеркнул руководитель региона.

Кадыров также заявил, что власти США не могут гарантировать безопасность собственных граждан, в отличие от республики. По его словам, в 2017 году в Штатах было совершено три крупных атаки, в которых погибли почти 70 человек, в то время как в Чечне за тот же самый период не произошло ни одного теракта.

Кроме того, в прошлом году американские полицейские убили 987 граждан, 294 из которых были безоружными. По словам Кадырова, именно поэтому в США сегодня опасно ездить, и на это следует обратить внимание правозащитным организациям.

«США же одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению. Стражи порядка стабильно, из года в год убивают порядка тысячи человек. Вот как раз в США и опасно ехать», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа в «солнечный российский Крым». Парламентарий также указала, что отказ международных мониторинговых миссий и наблюдателей посещать Крым связан с тем, что они не хотят поставить себя в неловкое положение.