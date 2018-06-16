Названы самые опасные профессии в России

Рейтинг самых опасных профессий в России составили эксперты компании Adzuna в связи с тем, что в прошлом году, по данным Росстата, на рабочем месте погибли 1138 человек, пишет « Российская газета ».

Издание отмечет, что в нем оказались как очень высокооплачиваемые, так и весьма низкооплачиваемые специальности.

Первое место в списке заняли рыбаки. Коэффициент погибших на сто тысяч работников составил — 40,3. За год погибли 17 представителей этой профессии.

При этом средняя зарплата рыбаков в России составляет 38,9 тысячи рублей в месяц рублей.

Второе место в рейтинге самых опасных профессий заняли строители. За год погибло 214 человек, коэффициент составил 17,9 на сто тысяч человек. Средняя зарплата в этой отрасли— 34,8 тысячи рублей.

На третьем месте оказались водители. На работе в прошлом году умерли 39 человек, коэффициент на сто тысяч водителей составил 17,3. Средняя зарплата — 48,6 тысячи рублей.

Четвертое место это списка досталось лесорубы (19 смертей, коэффициент 15,7 на сто тысяч работников, средний заработок 37,4 тысячи рублей), а пятое — шахтерам (128 погибших, 12,9 — на сто тысяч, зарплата в среднем 51,8 тысячи рублей), отмечает ФАН.

Также в рейтинг попали моряки (восемь умерших на работе, на сто тысяч это 11,3, средняя зарплата — 331,4 тысячи рублей), фермеры (105 смертей, коэффициент 10,9 на сто тысяч при среднем заработке 32,5 тысячи рублей), пилоты (девять человек или 10,5 на сто тысяч специалистов, средняя оплата их труда 362 тысячи рублей).

Завершают десятку самых опасных профессий мусорщики (40 умерших, коэффициент 8,4 на сто тысяч работников, зарплата в среднем 22, 2 тысячи рублей) и рабочие на заводах обрабатывающей промышленности (254 смерти, коэффициент 4,4 на сто тысяч человек, средняя зарплата 34,3 тысячи рублей), отмечает Argumenti.ru

Топ-10 самых опасных профессий в России

Рыбаки

Строители

Водители

Лесорубы

Шахтеры

Моряки

Фермеры

Пилоты

Мусорщики

Рабочие на заводах обрабатывающей промышленности