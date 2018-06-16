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Голикова заявила о массовых сокращениях
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Голикова рассказала о темпах сокращения трудоспособного населения России 

RT на русском 1 час назад
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какими темпами сокращается трудоспособное население в России.
≥≥ Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год
Об этом она заявила в интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».
«Количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тысяч, а количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию — ежегодно это 1,5 и 1,6 миллиона человек», — цитирует её РИА Новости.
Данное заявление она сделала в связи с озвученным ранее предложением правительства повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
Ранее Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии в 2019 году.
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