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Путин простился с Говорухиным
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Путин простился с Говорухиным 

Рамблер 27 минут назад
Президент России Владимир Путин попрощался с режиссером Станиславом Говорухиным, приехав в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя. Об этом сообщает сайт главы государства.
«Глава государства почтил память С. Говорухина, возложив цветы к гробу покойного, затем лично выразил соболезнования его вдове», — говорится в заявлении Кремля.
≥≥ Смерть Говорухина стала шоком
В Москве сегодня проходит церемония прощания со Станиславом Говорухиным, — известным кинорежиссером, депутатом Госдумы, председателем думского комитета по культуре
Режиссер скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин считает Говорухина гениальным режиссером, активным и уважаемым общественным деятелем, участвовавшим в жизни страны.
«Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь», — сказал Песков
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