Путин простился с Говорухиным

«Глава государства почтил память С. Говорухина, возложив цветы к гробу покойного, затем лично выразил соболезнования его вдове», — говорится в заявлении Кремля.

Москве сегодня проходит церемония прощания со Станиславом Говорухиным, — известным кинорежиссером, депутатом Госдумы , председателем думского комитета по культуре

Режиссер скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин считает Говорухина гениальным режиссером, активным и уважаемым общественным деятелем, участвовавшим в жизни страны.