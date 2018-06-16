Москвичам пообещали жару в субботу

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Сухая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Москве сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", — сказал собеседник агентства.

Ветер будет восточным со скоростью 1-6 метров в секунду, добавили в погодном центре.

Атмосферное давление повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба, уточнили в "Фобосе".