Москвичам пообещали жару в субботу

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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сухая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"В Москве сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 20-25 градусов", — сказал собеседник агентства.
Ветер будет восточным со скоростью 1-6 метров в секунду, добавили в погодном центре.
Атмосферное давление повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба, уточнили в "Фобосе".
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