Россиян предупредили об опасности в Нигерии

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян, в котором говорится о вспышке геморрагической лихорадки Ласса в Нигерии.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в период с 1 января по 3 июня в 21 штате страны было зарегистрировано 1982 случая, похожих на лихорадку Ласса, из которых 432 подтверждены лабораторно. При этом с 28 мая по 3 июня был официально выявлен один подтверждённый случай заболевания.
Ведомство уточняет, что медики могут вскоре зарегистрировать новые случаи заболевания, так как данная болезнь ежегодно продолжается в Нигерии до конца июня.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее «ПолитЭксперт» писал, что Роспотребнадзор рассказал о странах, которые опасны для посещения и в которых зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.