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Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
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Разрисованную близняшку так и норовили потрогать 

Рамблер 6 часов назад
Любопытный эксперимент для жителей Лос-Анджелеса придумала художница из Америки Джейн Сейдел. Для участия в нём она пригласила совершенно одинаковых девушек-близняшек. Суть эксперимента заключалась в том, что девушки были одеты в одинаковую одежду. Но был и маленький секрет от художницы Джейн: на одной близняшке была обычная одежда, а на другой красавице чёрный топ и синие рваные джинсы нарисовали красками. Вечером девушки отправились на улицы Лос-Анджелеса и спрашивали прохожих, могут ли они лишь по виду определить, на какой из близняшек наряд нарисованный. Подавляющее большинство людей так и не смогли понять, где же обычная одежда, а где нарисованная. Некоторые даже трогали девушек, чтобы понять, какая из них одета, а какая — обнажена.
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