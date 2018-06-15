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Около Крымского моста обнаружили обломки катера
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Около Крымского моста обнаружили обломки катера времен Великой Отечественной 

ТК «Звезда» 1 час назад
На дне неподалеку от Крымского моста поисковики обнаружили советский катер времен Великой Отечественной войны. Затонул он, вероятно, в 1943-м году, когда акватория между Крымом и Кубанью была сплошным минным полем.
Из-за сильного течения водолазам пришлось искать его вслепую. Но даже в таких сложных условиях они обнаружили три двигателя, поврежденных взрывом и искореженные моторные винты.
Экспедиция началась у мыса Камыш-бурун в 5 милях от Крымского берега вдоль уже действующего моста. Под арками моста археологи проводили подводную разведку еще до начала «стройки века» и расчищали пролив. Теперь продолжают исследовать дно вокруг трассы.
Теоретически к месту поисков можно было бы добраться и по Крымскому мосту, если бы была возможность спуститься с него на воду. Объект, который обнаружили археологи, находится как раз посередине Керченского пролива, неподалеку от одной из несущих фарватерных опор.
Связка водолазов ушла на глубину, с собой у них была видеокамера и запас кислорода на пару часов. За это время дайверам нужно было установить тип судна, которое они обнаружили. По основной версии — это катер «Малый охотник», который подорвался на немецкой мине.
В 1943-м году под водой было сплошное минное поле. Небольшие корабли разлетались на куски, а крупные получали пробоины и тонули. Дно Керенского пролива и сегодня усеяно обломками, где ни нырни — гарантировано что-нибудь найдется.
Фрагменты штурмового катера взрывом разбросало на большие расстояния. На 10-метровой глубине радар зафиксировал по размерам самую габаритную деталь. Скорее всего это орудие, которое размещалось на палубе.
Из-за характера повреждений район поиска расширили до нескольких километров, а попутно засекли обломки других судов. Новые находки станут предметом исследования новой экспедиции.
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