«Можно скорбеть, можно радоваться». Как россияне отнеслись к возможности поработать подольше

Дмитрий Медведев раскрыл некоторые подробности пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на заслуженный отдых на пять лет позже, женщины — на восемь лет.

Самим чиновникам пенсионный возраст повысили еще полтора года назад: мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63 лет. Последняя инициатива для них ничего не меняет. Зато на примере членов правительства и администрации президента можно показать, как теперь изменится ситуация для всех остальных россиян.

Ровесники помощника президента Андрея Белоусова , рожденные в 1959 году, которые пока претендуют на то, чтобы уже в следующем году выйти на пенсию, в случае принятия закона смогут сделать это лишь в 2020-м, в возрасте 61 года. Все, кто родились в один год с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным , то есть в 1960-м, выйдут на заслуженный отдых на два года позже, чем, возможно, планировали.

Ровесники министра внутренних дел Владимира Колокольцева , который появился на свет в 1961-м, достигнут пенсионного возраста, когда им исполнится 63 года. Рожденные в один год с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко , а именно в 1962-м, смогут выйти на пенсию лишь в 64 года. Наконец, ровесники первого вице-премьера Антона Силуанова 1963 года рождения и все, кто младше него, просто должны запомнить: в случае принятия закона — на пенсию в 65 лет. Москвич Андрей Васильевич говорит, что рад:

«Я должен был уходить на пенсию в будущем году и думал, что у меня будут эти последние 12 месяцев. Ситуация меняется. Можно менять свои планы, можно скорбеть, можно радоваться. Лучше радоваться. Потому что если ты не можешь какую-то ситуацию изменить, из нее нужно извлечь хотя бы пользу. Вот моя позиция».

Журналист Игорь Серебряный называет повышение пенсионного возраста новым шансом и приветствует это решение:

Игорь Серебряный, журналист: «Сейчас мне 52, тогда бы мне оставалось до пенсии восемь лет, а я только через восемь лет, строго говоря, собираюсь начать карьеру по полной, потому что у меня сейчас маленький ребенок. Через восемь лет он как раз закончит школу, и у меня будут развязаны руки. А то бы я уперся сразу в пенсию и все, а теперь у меня будет дополнительно как минимум еще пять лет для того, чтобы я мог, работая в полную силу, зарабатывать больше денег, тем самым делать себе больше накоплений уже на пенсию более возрастную. Поэтому я сейчас просто как парашютист, который падает с нераскрывшимся парашютом, и ему сообщили, что до земли, оказывается, на несколько километров больше, чем я рассчитывал для мягкого приземления».

Плюс определенного рода гарантии того, что человека уже не сократят в 55 или 60 лет в зависимости от пола. Эта же логика справедлива и для возможностей карьерного роста, а также поиска новой работы, особенно для женщин. Планки «женщина предпенсионного возраста» и даже несколько обидное «пенсионерка» сдвигаются на восемь лет — если, конечно, на работу будут брать, говорит доктор филологических наук, сотрудница Государственного института русского языка имени Пушкина Эльвира Акимова, выступающая против повышения пенсионного возраста:

Эльвира Акимова, доктор филологических наук, сотрудница Государственного института русского языка имени Пушкина: «Что такое женщина в 55 лет? Сейчас, между прочим, на работу-то уже ограничения, особенно если какие-то частные предприниматели, не старше 35 лет. И что женщине делать до 63-х, если ее уже в 35 лет принимать на работу не будут, и не будут платить пенсию?»

Эльвире Акимовой почти 54 года. Она одна из первых, кто столкнется с новыми правилами выхода на пенсию, если закон будет принят. Согласно предложенной концепции, дамы, рожденные в 1964-м, получат право выхода на пенсию уже в 56 лет, а далее пенсионный возраст для женщин будет отдаляться постепенно вплоть до 2034 года, когда появятся первые 63-летние пенсионерки, родившиеся в 1971-м.

Украине и Белоруссии По данным опроса исследовательского холдинга «Ромир», в котором приняли участие 1500 человек старше 18 лет, против повышения пенсионного возраста — 92% россиян. Однако и среди женщин есть те, кто благодарен за такую инициативу. 43-летняя член совета директоров компании Unilever в России Ирина Бахтина и сама рада, и родителей в пример приводит:

Ирина Бахтина, член совета директоров компании Unilever в России, Украине и Белоруссии: «Я всегда с интересом смотрю, что говорят ровесники. Даже несколько удивляюсь тем людям, которые как-то очень горестно воспринимают движение пенсионного горизонта. Такое ощущение, что люди правда сидят и считают часы и дни, когда они выйдут наконец уже на пенсию и будут на даче выращивать условные помидоры. Я смотрю на свою 67-летнюю маму, папе — 66. Оба самозаняты, работают после официального выхода. Мне кажется, оба с ужасом воспринимают тот день, когда нужно будет сидеть дома и только заниматься своим здоровьем».