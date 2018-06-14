Как Че Гевара стал символом капитализма 

Эрнесто Че Гевара — это символ целой эпохи. Революционер, политик, команданте Кубинской революции не дожил до 40 лет, но успел сделать многое. Удивительно, но фото латиноамериканского революционера сегодня активно используют бизнесмены, приверженцы капиталистического строя. Кстати, одна из самых известных фотографий Че Гевары, где он предстаёт в красном берете с сумрачным выражением лица, была сделана на митинге, посвящённом теракту в порту Гаваны в 1960 году. Тогда грузовой корабль La Coubre, нёсший флаг Франции, взорвался во время разгрузки боеприпасов. 101 человек погиб, 209 получили ранения. Команданте без промедления прибыл в порт, помогал раненым и принял активное участие в спасательной операции. Кубинские власти придерживались версии, что взрыв был организован ЦРУ. На митинге Че Гевара хранил молчание, хотя умел быть многословным, особенно когда речь шла о ненависти к США.
Прозвище Че подчёркивало происхождение революционера — он родился в Аргентине, где это междометие используется очень часто при обращении к людям. Сегодня легендарному революционеру, без которого немыслима история 20 века, исполнилось бы 90 лет.