Путин высказался о смерти Говорухина

Путин назвал Говорухина гениальным режиссером

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Путина и Говорухина «объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением».

«Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина», — заключил пресс-секретарь президента.