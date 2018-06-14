Путин высказался о смерти Говорухина

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Путин назвал Говорухина гениальным режиссером 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Президент Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина, который был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Путина и Говорухина «объединяли очень честные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением».
«Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина», — заключил пресс-секретарь президента.
Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.
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