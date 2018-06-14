Москвичи увидят сближение молодой Луны и Венеры

Вечернее сближение молодой Луны и Венеры смогут наблюдать москвичи 16 июня

16 июня 2018 г. произойдет вечернее сближение молодой Луны и Венеры, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Интересная картина ожидает любителей звездного неба вечером 16 июня. Произойдет вечернее сближение молодой Луны и красавицы Венеры. Сближение можно наблюдать на всей территории России сразу после захода Солнца, при ясной безоблачной погоде. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке. Молодой серп Луны и «вечернюю звезду» будет разделять около трех градусов. Помимо Венеры и серпа молодой Луны можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 13 июня 2018 г. Луна прошла фазу новолуния и сейчас молодой месяц растет, с 15 по 19 июня его можно наблюдать на вечернем небе. Луна быстро перемещается по созвездиям Рака, Льва, Девы. Севернее Венеры, низко у северо-западного горизонта, при безоблачной погоде можно наблюдать Меркурий.

Отмечается, что молодой серп Луны и Венеру можно будет наблюдать при ясной, безоблачной погоде с 15 по 19 июня по вечерам до 23:00, потому что к этому часу оба светила скроются за горизонт.

Наблюдения можно проводить невооруженным глазом или в бинокль. Также красивое астрономическое явление можно будет заснять на камеру.