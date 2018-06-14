Опубликованы расистские высказывания Эйнштейна

Опубликованы расистские высказывания Альберта Эйнштейна

Японии, Издательство Принстонского университета впервые опубликовало путевые заметки Альберта Эйнштейна , сделанные им в начале 20-х годов и включающие в себя расистские замечания по поводу разных народов. Об этом сообщает Guardian. Дневники велись физиком во время поездки по Азии с октября 1922 по март 1923 года, в них он делает замечания по поводу жителей Китая Шри-Ланки и Индии, где ему приходилось останавливаться.

Китайцев Эйнштейн, который позднее называл расизм болезнью белого человека, характеризует, как "работящих, неопрятных, тупых людей". Он отмечал, что "китайцы во время еды не сидят на лавках, а сидят на корточках, как европейцы, когда облегчаются в лесу". Рассуждая о них, Эйнштейн говорил: "Своеобразная скотоподобная нация, больше похожая на автоматы, чем на людей… Будет печально, если эти китайцы вытеснят остальные нации".

Наблюдая за жителями Цейлона, физик писал, что местные жители обитают "в большой грязи и сильной вони". "Они мало работают, и мало требуют. Простой экономический цикл жизни". В то же время более благоприятных оценок от Эйнштейна получили жители Японии, которых он назвал "скромными, порядочными, совершенно обаятельными людьми".