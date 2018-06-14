Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице

Тепла не ждите: синоптики рассказали о погоде в Москве

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы и гостей в выходные.

Теплая погода так и не установится в московской регионе. Температура выше 20 градусов поднимется только в субботу, 16 июня. Сегодня столбики термометра не покажут выше 16 градусов. Осадков в столице в четверг не обещают. По данным Гидрометцентра, настоящая летняя жара ожидается на следующей неделе, когда воздух днем прогреется до 30 градусов.

Напомним, что сегодня в Москве пройдет открытие игр ЧМ-2018. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России . В столице пройдут восемь матчей группового этапа, две игры 1/8 финала, полуфинал и финал.