Ещё
Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тепла не ждите: синоптики рассказали о погоде в Москве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ТАСС
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы и гостей в выходные.
Теплая погода так и не установится в московской регионе. Температура выше 20 градусов поднимется только в субботу, 16 июня. Сегодня столбики термометра не покажут выше 16 градусов. Осадков в столице в четверг не обещают. По данным Гидрометцентра, настоящая летняя жара ожидается на следующей неделе, когда воздух днем прогреется до 30 градусов.
Напомним, что сегодня в Москве пройдет открытие игр ЧМ-2018. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России. В столице пройдут восемь матчей группового этапа, две игры 1/8 финала, полуфинал и финал.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россияне назвали плюсы и минусы русской нации Правительство обсудит поправки в пенсионное законодательство 14 июня В Москве скончался кардиохирург Яков Бранд
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»511
Украину уличили в обмане4
Кудрин объявил о провале майских указов355
США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»140
Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски25
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
02:08
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»
В мире США
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение