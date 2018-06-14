Ещё
Названы главные недостатки россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне считают главными положительными качествами соотечественников гостеприимство, трудолюбие и душевность, а среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ провел исследование, посвященное образу нации в глазах самих россиян. Социологи предложили респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют русских людей.
"Народный рейтинг показал, что главным качеством русских является гостеприимство (его назвали 45% опрошенных россиян). На втором месте, по данным всероссийского опроса, — трудолюбие (41%). Третью строчку занимает душевность (33%)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В первую пятерку наиболее характерных, по мнению россиян, национальных черт входят также щедрость (26%) и общительность (25%). При этом щедрость чаще упоминают люди старшего поколения, нежели молодежь: это качество назвали 30% среди респондентов в возрасте 45-59 лет и 18% среди 18-24-летних. О силе сограждан сказали 23% россиян, а о слабости — лишь 2%.
"Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство — 16% россиян отмечают это качество. Причем молодые люди (18-24 года) характеризуют русских как пьющих чаще (25%) остальных возрастных групп. На втором месте в "антирейтинге" находится лень (13%). Об отсутствии дисциплины в русских людях говорят 6% респондентов. Грубость и хитрость упоминают еще реже — по 5% опрошенных", — отмечено в материалах исследования.
Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что результаты опроса показывают заметные различия в восприятии образа нации между представителями различных поколений.
"Чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян: сегодняшние 18-24-летние приписывают им негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста. Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью", — сказала эксперт, комментируя итоги опроса.
По ее словам, "в зеркале этого опыта русский человек порой начинает выглядеть ленивым, грубым, лицемерным".
"Подобная критичность восприятия может быть полезна в случае, если она становится основой для самокритичности и мотивом для молодых людей развивать в себе те качества, которые им кажутся недостаточно выраженными в других россиянах", — указала Баскакова.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 мая нынешнего года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
РИА Новости: последние новости
В МВД опровергли сообщения о ликвидации карточек репрессированных в СССР Эрмитаж купил картину Кифера "Аврора" почти за 64 миллиона рублей Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Комментарии8  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»67
США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»74
Кризис неизбежен: рынки готовятся к большим проблемам136
Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски10
Кудрин объявил о провале майских указов266
Видео
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение