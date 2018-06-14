Названы главные недостатки россиян

Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации

Россияне считают главными положительными качествами соотечественников гостеприимство, трудолюбие и душевность, а среди недостатков чаще всего называют пьянство и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел исследование, посвященное образу нации в глазах самих россиян. Социологи предложили респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют русских людей.

"Народный рейтинг показал, что главным качеством русских является гостеприимство (его назвали 45% опрошенных россиян). На втором месте, по данным всероссийского опроса, — трудолюбие (41%). Третью строчку занимает душевность (33%)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В первую пятерку наиболее характерных, по мнению россиян, национальных черт входят также щедрость (26%) и общительность (25%). При этом щедрость чаще упоминают люди старшего поколения, нежели молодежь: это качество назвали 30% среди респондентов в возрасте 45-59 лет и 18% среди 18-24-летних. О силе сограждан сказали 23% россиян, а о слабости — лишь 2%.

"Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство — 16% россиян отмечают это качество. Причем молодые люди (18-24 года) характеризуют русских как пьющих чаще (25%) остальных возрастных групп. На втором месте в "антирейтинге" находится лень (13%). Об отсутствии дисциплины в русских людях говорят 6% респондентов. Грубость и хитрость упоминают еще реже — по 5% опрошенных", — отмечено в материалах исследования.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что результаты опроса показывают заметные различия в восприятии образа нации между представителями различных поколений.

"Чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян: сегодняшние 18-24-летние приписывают им негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста. Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью", — сказала эксперт, комментируя итоги опроса.

По ее словам, "в зеркале этого опыта русский человек порой начинает выглядеть ленивым, грубым, лицемерным".

"Подобная критичность восприятия может быть полезна в случае, если она становится основой для самокритичности и мотивом для молодых людей развивать в себе те качества, которые им кажутся недостаточно выраженными в других россиянах", — указала Баскакова.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 мая нынешнего года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.