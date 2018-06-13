Уволенная из-за купальника учительница вернется в школу

Учительница истории Виктория Попова , уволенная из-за фотосессии в купальнике, вернется на работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства образования Омской области Илью Крылича.

«Учительница вернется в ту же самую школу, где работала», — сказал Крылич.

Решение об увольнении Виктории Поповой вызвало широкий общественный резонанс. 9 июня в группе «Омбудсмен образования» в соцсети «ВКонтакте» был запущен флэшмоб в поддержку педагога. Пользователи сети выкладывают свои фото в купальниках под хэштегом #УчителяТожеЛюди. По словам организаторов, более 100 учителей выступили в поддержку Виктории только в рамках сообщества.

Ранее стало известно, что фотографии учительницы распространила модельная школа, в которой Виктория Попова проходила обучение в свободное от основной деятельности время. После того, как учительницу обвинили в нарушении школьного кодекса этики, она написала заявление об увольнении.