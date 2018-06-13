Полная модель отомстила насмехавшимся над ней

Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже

Британская плюс-сайз модель Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) придумала изощренный способ наказать насмехавшихся над ней на пляже. Об этом сообщает Independent.

29-летняя основательница бодипозитивного движения Self Love Brings Beauty фотографировалась на пляже в бикини, когда заметила косые взгляды и насмешки пары, отдыхающей рядом.

«Парочка сидела на пляже и шутила, смеялась, фотографировала меня и моих подруг в маленьких бикини. Тогда я специально встала прямо перед ними и позировала в течение 15 минут, потому что мое тело так же прекрасно, как ваши, дорогие. Загорелое накаченное тело не делает тебя достойным большего уважения. Сравнение убивает наслаждение, поэтому я буду жить так, как хочу, а вы продолжайте бороться со своими комплексами», — рассказала Хэйуард под постом в своем Instagram.

Публикация была помечена хэштегом #SelfLoveBringsBeauty и собрала 17 тысяч лайков.

В апреле американская plus-size модель Анна Обрайен пристыдила охранников отеля после того, как они сказали ей прикрыться во время съемки в бикини.