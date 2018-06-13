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Полная модель отомстила насмехавшимся над ней
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Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Instagram
Британская плюс-сайз модель Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) придумала изощренный способ наказать насмехавшихся над ней на пляже. Об этом сообщает Independent.
29-летняя основательница бодипозитивного движения Self Love Brings Beauty фотографировалась на пляже в бикини, когда заметила косые взгляды и насмешки пары, отдыхающей рядом.
«Парочка сидела на пляже и шутила, смеялась, фотографировала меня и моих подруг в маленьких бикини. Тогда я специально встала прямо перед ними и позировала в течение 15 минут, потому что мое тело так же прекрасно, как ваши, дорогие. Загорелое накаченное тело не делает тебя достойным большего уважения. Сравнение убивает наслаждение, поэтому я буду жить так, как хочу, а вы продолжайте бороться со своими комплексами», — рассказала Хэйуард под постом в своем Instagram.
Публикация была помечена хэштегом #SelfLoveBringsBeauty и собрала 17 тысяч лайков.
В апреле американская plus-size модель Анна Обрайен пристыдила охранников отеля после того, как они сказали ей прикрыться во время съемки в бикини.
«Смешно, я фотографируюсь в купальниках по всему миру, и единственным местом, где мне сказали прикрыться, был Лас-Вегас. Будь это стройная девушка, проблем бы, конечно, не возникло, а вот plus-size модель — это перебор», — рассказала Обрайен.
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