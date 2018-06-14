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Уволенной омской учительнице предложили стать моделью
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Уволенной омской учительнице предложили стать моделью 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Учительнице истории Виктории Поповой, которой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, предложили работу в одном из модельных агентств Москвы. Об этом пишет «Российская газета».
Кроме того, в министерстве образования Омской области заявили, что Попова может «хоть сегодня» вернуться на работу в свою старую школу, или выбрать другое учебное заведение.
Ранее Попова рассказала НГС, что ее вынудили уволиться из школы после публикации в Сети ее фотографий в купальнике. В свободное время Попова ходила на курсы моделей plus size и поучаствовала в фотосессии для магазина женской одежды. Ее снимки опубликовала модельная школа.
По словам учительницы, руководство ее учебного заведения после этого предложило либо увольнение по собственному желанию, либо «по статье» за систематические дисциплинарные нарушения. В мэрии Омска заявили, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы».
Позже учителя запустили в соцсетях флешмоб в поддержку Поповой под хештегом #УчителяТожеЛюди, публикуя свои фото в купальниках.
13 июня пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич заявил, что Попова вернется в ту же школу, где работала раньше.
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