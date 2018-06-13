Пока вы спали: Пенсии ждет «жестокий сценарий»

Новый задержанный по делу о трагедии на Волге

По делу о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Следователи полагают, что гендиректор ООО «Пристань» мог помешать отравлению катамарана, однако не сделал этого.

Газ пошел в обход России

Украины, Сербии и Турции открылся Трансанатолийский газопровод (TANAP), сообщает местный канал A Haber. Торжественная церемония, в которой приняли участие главы Турции, Азербайджана Болгарии , прошла накануне в городе Эскишехире . TANAP — часть «Южного газового коридора» — предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.

Пенсиям выбрали самый "жесткий сценарий"

Правительство может внести законопроект о повышении пенсионного возраста уже 14 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Более того, собеседники газеты отметили, что кабмин выбрал «самый жесткий» вариант повышения возраста выхода на пенсию — 63 года для женщин, 65 лет для мужчин.

Россию застроят колониями

В каждом регионе России предложили построить колонии всех типов. Об этом «Парламентской газете» сообщил инициатор законопроекта Иван Сухарев, депутат Госдумы от ЛДПР. Парламентарий отметил, что из-за недостатка тюрем в некоторых субъектах федерации заключенные часто вынуждены отбывать наказание далеко от дома, в связи с чем выходят на свободу «озлобленными».

Бензин снова начнет расти