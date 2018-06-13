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Пока вы спали: Пенсии ждет «жестокий сценарий»
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Пока вы спали: Пенсии ждет «жестокий сценарий» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

Новый задержанный по делу о трагедии на Волге

По делу о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге задержан владелец лодочной станции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Следователи полагают, что гендиректор ООО «Пристань» мог помешать отравлению катамарана, однако не сделал этого.

Газ пошел в обход России

В Турции открылся Трансанатолийский газопровод (TANAP), сообщает местный канал A Haber. Торжественная церемония, в которой приняли участие главы Турции, Азербайджана, Украины, Сербии и Болгарии, прошла накануне в городе Эскишехире. TANAP — часть «Южного газового коридора» — предназначен для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.

Пенсиям выбрали самый "жесткий сценарий"

Правительство может внести законопроект о повышении пенсионного возраста уже 14 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Более того, собеседники газеты отметили, что кабмин выбрал «самый жесткий» вариант повышения возраста выхода на пенсию — 63 года для женщин, 65 лет для мужчин.

Россию застроят колониями

В каждом регионе России предложили построить колонии всех типов. Об этом «Парламентской газете» сообщил инициатор законопроекта Иван Сухарев, депутат Госдумы от ЛДПР. Парламентарий отметил, что из-за недостатка тюрем в некоторых субъектах федерации заключенные часто вынуждены отбывать наказание далеко от дома, в связи с чем выходят на свободу «озлобленными».

Бензин снова начнет расти

Продолжение налогового маневра на рынке нефти приведет к новому подорожанию топлива, сообщает «Коммерсант». Законопроект Министерства финансов предполагает, что в 2019–2024 годах экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты снизятся до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых, наоборот, вырастет. Это станет причиной роста оптовой цены на бензин и дизель на 400 рублей за тонну в год, а на битум и мазут — сразу на 50%.
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