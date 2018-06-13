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СМИ узнали о законопроекте о пенсионном возрасте
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В Госдуме назвали дату внесения проекта о повышении пенсионного возраста 

Газета.Ru 56 минут назад
Источник в парламенте сообщил, что правительство может принять решение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении в России пенсионного возраста 14 июня, передает РИА "Новости".
"Мы ждем, что завтра внесут", — сказал источник.
Ранее президент Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии", что одной из основных задач, которые стоят перед правительством, является повышение доходов пенсионеров.
Пенсионный фонд России заявил о планах передать Негосударственным пенсионным фондам 162,9 млрд руб. в рамках переходной кампании до 1 апреля этого года.
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Комментарии24  Ещё 11 источников 
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