Ещё
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова

Роструд: всего три рабочих дня ожидают жителей России на этой неделе 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Три рабочих дня ожидают жителей РФ на этой неделе в связи с празднованием 12 июня Дня России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роструда.
"В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня — с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. После праздничных выходных россиян ожидают три рабочих дня — с 13 по 15 июня", — уточнили в ведомстве.
Следующие праздничные трехдневные выходные ожидаются только в ноябре, добавили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Умер кардиохирург Яков Бранд Минсельхоз разработал законопроект о маркировании животных В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки России и Украины умоляют о помощи19
У берегов Сахалина обнаружили аномальное явление19
Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро45
ЕК озвучила условие выделения Украине миллиарда евро156
Рамзан не пармезан. Кадырова отреагировал на песню Слепакова24
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение