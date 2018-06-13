Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Роструд: всего три рабочих дня ожидают жителей России на этой неделе

Три рабочих дня ожидают жителей РФ на этой неделе в связи с празднованием 12 июня Дня России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роструда "В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня — с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. После праздничных выходных россиян ожидают три рабочих дня — с 13 по 15 июня", — уточнили в ведомстве. Следующие праздничные трехдневные выходные ожидаются только в ноябре, добавили в ведомстве.