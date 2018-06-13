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Россиян посадят рядом с домом
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Россиян посадят рядом с домом 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ МАГАС
В России может измениться система строительства учреждений Федеральной службы исполнения наказаний — колоний всех типов. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму депутат Иван Сухарев (ЛДПР).
«Например, сейчас в одном регионе может быть несколько исправительных учреждений для женщин, а в соседнем регионе — ни одного. Точно такая же ситуация складывается с детскими колониями, с колониями-поселениями и колониями строгого режима», — рассказал Сухарев «Парламентской газете», уточнив, что в некоторых субъектах, например, в Чукотском автономном округе, и вовсе отсутствуют учреждения ФСИН.
По словам депутата, часто люди отбывают наказание за тысячи километров от родного дома. Таким образом, нарушаются социальные связи, родственники не могут их навещать и отсидевшие выходят озлобленные на свободу.
«Часто преступникам отказывают в отбытии наказания поближе к дому ещё и потому, что в той или иной колонии просто нет свободных мест. Хотя в пункте 3 статьи 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ прописано, что направление осуждённых осуществляется в исправительные учреждения в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены», — отметил автор инициативы, добавив, что на практике в большинстве случаев это не работает.
Сухарев считает, что в уголовно-исправительной системе есть много проблем и недоработок и их надо решать как можно скорее. Делать это под руководством депутата будет рабочая группа по совершенствованию законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания при Экспертном совете Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
Сухарев не сомневается, что распределение колоний в регионах по «кустовому» (кластерному) принципу поможет избежать их перегрузки и предотвратит развитие острой криминогенной обстановки.
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