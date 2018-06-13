Россиян посадят рядом с домом

«Например, сейчас в одном регионе может быть несколько исправительных учреждений для женщин, а в соседнем регионе — ни одного. Точно такая же ситуация складывается с детскими колониями, с колониями-поселениями и колониями строгого режима», — рассказал Сухарев «Парламентской газете», уточнив, что в некоторых субъектах, например, в Чукотском автономном округе, и вовсе отсутствуют учреждения ФСИН.

По словам депутата, часто люди отбывают наказание за тысячи километров от родного дома. Таким образом, нарушаются социальные связи, родственники не могут их навещать и отсидевшие выходят озлобленные на свободу.

«Часто преступникам отказывают в отбытии наказания поближе к дому ещё и потому, что в той или иной колонии просто нет свободных мест. Хотя в пункте 3 статьи 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ прописано, что направление осуждённых осуществляется в исправительные учреждения в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены», — отметил автор инициативы, добавив, что на практике в большинстве случаев это не работает.

Сухарев считает, что в уголовно-исправительной системе есть много проблем и недоработок и их надо решать как можно скорее. Делать это под руководством депутата будет рабочая группа по совершенствованию законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания при Экспертном совете Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Сухарев не сомневается, что распределение колоний в регионах по «кустовому» (кластерному) принципу поможет избежать их перегрузки и предотвратит развитие острой криминогенной обстановки.