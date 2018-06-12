Полуголые учительницы встали на защиту коллеги

Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги

Педагоги из России решили помочь преподавательнице, которую уволили из омской школы за фотосет в купальнике. Необычная акция началась в Instagram.

Публикация от bertha (@bertha_khan) 11 Июн 2018 в 10:47 PDT Учителя начали публиковать собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье в знак поддержки Виктории Поповой , сопровождая посты в Instagram хэштегами #учителятожелюди. В акции приняли участие преподаватели со всей России. Причем некоторые из них выкладывали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках на курортах.

Публикация от Дубинец Тамара (@tomadubi) 11 Июн 2018 в 12:59 PDT

Публикация от Ольга Ермоленко (@yaloermolenko) 11 Июн 2018 в 9:24 PDT

Публикация от Ольга Ермоленко (@yaloermolenko) 11 Июн 2018 в 9:24 PDT

Омский педагог Ольга Ермоленко в своем посте заявила, что идея создать всероссийскую акцию принадлежит ей. «Я по образованию одному журналист. Второй диплом — менеджмент маркетинга. Но не зря же я четыре года в ОмГУ преподавала», — добавила учительница.

Ранее омскую учительницу истории Викторию Попову уволили из школы за фотографии в купальнике, которые были опубликованы в интернете. В администрации учебного заведения посчитали, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы», поэтому заставили ее написать заявление об увольнении по собственному желанию.