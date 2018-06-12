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Полуголые учительницы встали на защиту коллеги
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Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Instagram
Педагоги из России решили помочь преподавательнице, которую уволили из омской школы за фотосет в купальнике. Необычная акция началась в Instagram.
≥≥ Уволенную за интимные фото учительницу попросили вернуться
Учителя начали публиковать собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье в знак поддержки Виктории Поповой, сопровождая посты в Instagram хэштегами #учителятожелюди. В акции приняли участие преподаватели со всей России. Причем некоторые из них выкладывали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках на курортах.
Омский педагог Ольга Ермоленко в своем посте заявила, что идея создать всероссийскую акцию принадлежит ей. «Я по образованию одному журналист. Второй диплом — менеджмент маркетинга. Но не зря же я четыре года в ОмГУ преподавала», — добавила учительница.
Ранее омскую учительницу истории Викторию Попову уволили из школы за фотографии в купальнике, которые были опубликованы в интернете. В администрации учебного заведения посчитали, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы», поэтому заставили ее написать заявление об увольнении по собственному желанию.
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