МИД предупредил россиян об опасности во Вьетнаме

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Патриарх Кирилл рассказал о распространении язычества среди спортсменов и бойцов спецназа

Прощание с Охлупиным пройдёт в Театре имени Маяковского 11 июня

В Карелии на берегу Сямозера, где погибли дети, установлена часовня