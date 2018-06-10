Ещё
МИД предупредил россиян об опасности во Вьетнаме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД предупредил россиян о беспорядках во Вьетнаме 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел России предупредило граждан о беспорядках и стычках с полицией во Вьетнаме, а также призвало учитывать ситуацию в случае туристических поездок.
«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра ведомства.
В марте посольство России в Шри-Ланке предупредило российских граждан о беспорядках в округе Канди, из-за которых в стране введено чрезвычайное положение сроком на десять дней.
RT на русском: последние новости
Патриарх Кирилл рассказал о распространении язычества среди спортсменов и бойцов спецназа Прощание с Охлупиным пройдёт в Театре имени Маяковского 11 июня В Карелии на берегу Сямозера, где погибли дети, установлена часовня
Комментарии5  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший советник Порошенко «сбежала» из политики246
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину1197
Меркель представила возвращение России в G732
Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме65
Крымчане пожаловались на давление извне55
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение