МИД предупредил россиян об опасности во Вьетнаме

Министерство иностранных дел России предупредило граждан о беспорядках и стычках с полицией во Вьетнаме, а также призвало учитывать ситуацию в случае туристических поездок.
«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра ведомства.