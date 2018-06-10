Ещё
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский актер объяснил, почему воюет за Украину 

Рамблер 34 минуты назад
Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на стороне Киева, заявил, что одна из его задач — позатыкать рты тех, кто не согласен с его позицией.
«Убрать с их пути людей, которые им в лицо будут орать, что ты фашист, ты нацист — вот таких бабулек вот этих, позатыкать им рты. И если мне не удастся заткнуть им эти рты словом, я заткну их делом», — его слова приводят в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
Он также отметил, что далек от глобальных замыслов типа построения национального государства.
«Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что куда. У нас молодые парни по 19 по 21 году — вот это мозги, вот это видение мира. С ними, вообще-то, надо брать интервью, а не со мной стариком. И я понимаю, что они построят, а я могу только одно сделать, я могу расчистить им будущее».
По мнению писателя Захара Прилепина, Пашинин «инфицирован не украинством, а псевдоукраинством».
«Эта псевдоправая проукраинская движуха, она настолько плотно засела у него в голове, что имеет вот такие аномальные последствия», — сказал он.
Ранее Пашинин рассказал, что свой позывной «Дублер» он получил в наследство от воевавшего в рядах ВСУ родного брата. У актера поинтересовались так же, правда ли то, что его крестным отцом является российский режиссер Виктор Мережко.
«Да, Мережко не врет. Он крестил меня. Мне было грустно узнать, что тот священник умер», — заявил Пашинин.
Сам Мережко не скрывает своего изумления от того, как сложилась судьба его крестника.
В августе прошлого года стало известно, что Пашинин принимает участие в военных действиях на востоке Украины на стороне Киева. Он вступил в батальон «Аратта», созданный на базе запрещенной в России группировки «Правый сектор».
Комментарии92
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония и Россия вновь рассорились146
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор420
Россия получила важного союзника в Евросоюзе165
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни130
Асад прокомментировал действия РФ в Сирии65
Видео
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
02:33
Россия получила важного союзника в Евросоюзе
В мире Европа
04:00
G7 «минус один», или чего добивается Трамп
США В мире
00:54
Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана
Шоу-бизнес
00:45
Асад прокомментировал действия РФ в Сирии
В мире Армия
00:26
Путин раскрыл подробности беседы с Порошенко
Политика В мире
03:12
«Американский идиот»: в Сети высмеяли Меркель и Трампа
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение