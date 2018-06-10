Российский актер объяснил, почему воюет за Украину

Российский актер Анатолий Пашинин , воюющий на стороне Киева, заявил, что одна из его задач — позатыкать рты тех, кто не согласен с его позицией.

«Убрать с их пути людей, которые им в лицо будут орать, что ты фашист, ты нацист — вот таких бабулек вот этих, позатыкать им рты. И если мне не удастся заткнуть им эти рты словом, я заткну их делом», — его слова приводят в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Он также отметил, что далек от глобальных замыслов типа построения национального государства.

«Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что куда. У нас молодые парни по 19 по 21 году — вот это мозги, вот это видение мира. С ними, вообще-то, надо брать интервью, а не со мной стариком. И я понимаю, что они построят, а я могу только одно сделать, я могу расчистить им будущее».

По мнению писателя Захара Прилепина, Пашинин «инфицирован не украинством, а псевдоукраинством».

«Эта псевдоправая проукраинская движуха, она настолько плотно засела у него в голове, что имеет вот такие аномальные последствия», — сказал он.

Ранее Пашинин рассказал, что свой позывной «Дублер» он получил в наследство от воевавшего в рядах ВСУ родного брата. У актера поинтересовались так же, правда ли то, что его крестным отцом является российский режиссер Виктор Мережко

«Да, Мережко не врет. Он крестил меня. Мне было грустно узнать, что тот священник умер», — заявил Пашинин.

Сам Мережко не скрывает своего изумления от того, как сложилась судьба его крестника.