В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели

На востоке Грузии в Марнеули местная птицефабрика отправила на свалку партию испорченных яиц. Однако спустя некоторое время из яиц вылупились цыплята, которые начали разбегаться с помойки, сообщает издание «Нетгазети» со ссылкой на мэра Марнеули Темура Абазова. По его словам, к участи птенцов не осталось равнодушным население Марнеули. «Насколько мне известно, яйца сочли испорченными, поэтому их выбросили. А так как было достаточно тепло, вылупилось множество цыплят. Многие брали их домой», — сказал он. «В Марнеули массивные куриные яйца были выброшены рядом с известным районом, известном как Товарный рынок, и через несколько дней картина потрясла людей. Непонятно, почему яйца были выброшены», — написал один из пользователей в фейсбуке, выложив видео с цыплятами.