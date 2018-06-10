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В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
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В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели 

Рамблер 1 час назад
На востоке Грузии в Марнеули местная птицефабрика отправила на свалку партию испорченных яиц. Однако спустя некоторое время из яиц вылупились цыплята, которые начали разбегаться с помойки, сообщает издание «Нетгазети» со ссылкой на мэра Марнеули Темура Абазова.
По его словам, к участи птенцов не осталось равнодушным население Марнеули.
«Насколько мне известно, яйца сочли испорченными, поэтому их выбросили. А так как было достаточно тепло, вылупилось множество цыплят. Многие брали их домой», — сказал он.
«В Марнеули массивные куриные яйца были выброшены рядом с известным районом, известном как Товарный рынок, и через несколько дней картина потрясла людей. Непонятно, почему яйца были выброшены», — написал один из пользователей в фейсбуке, выложив видео с цыплятами.
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